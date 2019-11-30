Американский вертолёт сбит советской ракетой в Йемене

По машине стреляли повстанцы-хуситы

В Сети появились кадры атаки на американский ударный вертолёт Apache. Его сбили йеменские хуситы с помощью советского зенитного ракетного комплекса "Оса". Вертолёт принадлежал ВВС Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока не подтвердила случившееся.

Зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. С его помощью можно уничтожать самолёты, вертолёты и даже крылатые ракеты. В своё время комплексы закупили у СССР несколько стран мира: Куба, Сирия, Греция и другие.

Apache – самый распространённый ударный вертолёт в мире, он выпускается с середины 1980-х годов. ВВС США активно использовали вертолёт во время своих операций в Ираке, Ливане, Афганистане, Югославии и Ливане.