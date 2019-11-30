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В Арктике впервые испытано российское гиперзвуковое оружие

15:39
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Ракету запустили с истребителя МиГ-31

В Арктике впервые испытано суперсовременное российское оружие. Взлетевший с аэродрома Оленегорска истребитель МиГ-31К выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по полигону Пембой. Как сообщает ТАСС, испытания прошли ещё в середине ноября. Скорость ракеты достигла 10 махов, это более 10 тысяч километров в час.
Опубликовано видео запуска ракет "Кинжал" в сильный шторм

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" впервые показали широкой публике в августе этого года на Армейских международных играх. Технические характеристики ракеты засекречены, но, по просочившимся в печать данным, она является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты "Искандер". Носителем "Кинжала" служит сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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