В Арктике впервые испытано российское гиперзвуковое оружие

Ракету запустили с истребителя МиГ-31

В Арктике впервые испытано суперсовременное российское оружие. Взлетевший с аэродрома Оленегорска истребитель МиГ-31К выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по полигону Пембой. Как сообщает ТАСС, испытания прошли ещё в середине ноября. Скорость ракеты достигла 10 махов, это более 10 тысяч километров в час.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" впервые показали широкой публике в августе этого года на Армейских международных играх. Технические характеристики ракеты засекречены, но, по просочившимся в печать данным, она является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты "Искандер". Носителем "Кинжала" служит сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.