Эрдоган назвал дату запуска "Турецкого потока"

В церемонии примут участие президенты России и Турции

Реджеп Тайип Эрдоган назвал дату торжественного открытия газопровода "Турецкий поток". По его словам, церемония запуска намечена на 8 января 2020 года, она пройдёт в Стамбуле.

Накануне, 29 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток", но не назвал дату, напоминает "Интерфакс".

Строительство "Турецкого потока" началось в мае 2017 года. Морской участок проходит по дну Чёрного моря и выходит к побережью Турции, затем одна нитка газопровода распределяет газ в Турции, а вторая идёт в страны Южной и Юго-Восточной Европы. По ней российское голубое топливо пойдёт в Болгарию, Сербию и Венгрию.