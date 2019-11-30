ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва поставила точку в скандале вокруг застрявшей в аэропорту чешской делегации

18:41
  • суббота
  • 30 ноября 2019

Прага уже признала свои ошибки

В российском МИДе объяснили, почему самолёт с чешской делегацией несколько часов не выпускали из московского аэропорта. Оказывается, что были нарушены требований таможенного законодательства ЕАЭС.

На этой неделе чешскому самолёту, на борту которого находилась делегация во главе с министром сельского хозяйства страны Мирославом Томаном, отказали в полёте по маршруту Москва – Казань. Некоторые СМИ начали спекулировать на этой теме и додумывать – по каким причинам делегацию не пустили в столицу Татарстана.

На Смоленской площади отметили, что чешская сторона не в первый раз допускает подобные ошибки. По официальным каналам Чехия уже признала свою ответственность, заверили в МИДе.

Главное сегодня
Зал ожидания
Зал ожидания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.