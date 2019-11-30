Москва поставила точку в скандале вокруг застрявшей в аэропорту чешской делегации

Прага уже признала свои ошибки

В российском МИДе объяснили, почему самолёт с чешской делегацией несколько часов не выпускали из московского аэропорта. Оказывается, что были нарушены требований таможенного законодательства ЕАЭС.

На этой неделе чешскому самолёту, на борту которого находилась делегация во главе с министром сельского хозяйства страны Мирославом Томаном, отказали в полёте по маршруту Москва – Казань. Некоторые СМИ начали спекулировать на этой теме и додумывать – по каким причинам делегацию не пустили в столицу Татарстана.

На Смоленской площади отметили, что чешская сторона не в первый раз допускает подобные ошибки. По официальным каналам Чехия уже признала свою ответственность, заверили в МИДе.