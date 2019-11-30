В Екатеринбурге высокопоставленный следователь попался на взятке в 18 миллионов

Вместе с ним задержан адвокат

На Урале проведена совместная операция ФСБ и Центрального аппарата СКР: задержаны первый замглавы следственного управления по Свердловской области Михаил Бусылко и адвокат из Владимирской области. Против них возбуждено уголовное дело о крупной взятке.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. В отношении задержанных будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Региональные СМИ пишут, что сумма взятки составляла 18 миллионов рублей. Деньги высокопоставленному сотруднику СКР передавал адвокат.