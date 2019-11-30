Расчленителя Соколова доставили из Петербурга в Москву

В столице он пройдёт судебно-медицинскую экспертизу

Доцента Петербургского университета Олега Соколова перевезли в Москву, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев. Обычно такого рода экспертизы проводятся в Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского.

На этой неделе стало известно, что водолазы прекратили поиски фрагментов тела жертвы Соколова, от которых он пытался избавиться в Мойке, сообщает ТАСС.

По версии следствия, в начале ноября историк Олег Соколов убил и расчленил свою бывшую аспирантку Анастасию Ещенко. Фрагменты её тела он пытался утопить в Мойке, но поскользнулся и упал в реку. Прибывшие на место полицейские выловили из Мойки рюкзак, в котором лежали руки девушки.

По решению суда Соколова заключили под стражу. Он признался в убийстве и рассказал следователям, что совершил преступление на почве личного конфликта. Позже историка в бронежилете и каске возили на следственный эксперимент в его квартиру. Известно также, что в СИЗО он пытался покончить с собой.