Нас всех обманули: Зеленского накручивают перед встречей с Путиным

Президенту дал совет известный политик

Владимира Зеленского настраивают против России перед встречей с Владимиром Путиным. Первый президент Украины дал совет нынешнему главе государства. По мнению Леонида Кравчука, на переговорах в нормандском формате Зеленский должен руководствоваться национальными интересами и заявить, что Киев обманули с Будапештским меморандумом.

"Главное тут - мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина сделала шаги, которые от нее хотели. Посмотрим, что лидеры нормандской четвёрки скажут, и в первую очередь Путин", - сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина". Первый глава Незалежной уверен, что с его страной играют как кот с мышью и помогают Киеву только на словах.

Встреча нормандской четвёрки намечена на 9 декабря в Париже. В этот же день могут пройти и двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Возможность такой встречи с глазу на глаз допустил помощник российского лидера Юрий Ушаков.