В Ярославле произошёл взрыв в жилом доме

Его причиной могла стать утечка газа

В Ярославле Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в жилом доме. ЧП произошло поздно ночью, людей пришлось спешно эвакуировать из здания. Есть пострадавший, сейчас он находится в реанимации.

Ударной волной разрушило стену между двумя квартирами, повредило мебель. На десятки метров отлетели оконные рамы. Полусонные жильцы дома не сразу поняли, что произошло.

На место взрыва прибыли все оперативные службы спасатели, скорая, полиция, следователи, аварийные бригады. Возле дома сразу выставили кордон оцепления. Всех жильцов из более чем ста квартир оперативно эвакуировали. Многие отправились к родственникам, а некоторые провели ночь в ближайшей школе, сообщает "ТВ Центр".

Пострадавший житель квартиры, где произошел взрыв - 18-летний юноша сейчас в больнице. У него многочисленные ожоги. Но его жизни ничто не угрожает. Степень его причастности к взрыву пока не установлена. Поверяются все версии. Есть вероятность , что причиной взрыва могла быть утечка бытового газа. В подъезде, где произошло ЧП, всю ночь работали эксперты.

С самого утра дом обследует комиссия. Люди возвращаются в квартиры. Но жители второго подъезд, где произошел взрыв, пока будут размещены в гостинице или останутся у родственников.

Елена Сахно, "ТВ Центр".