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В России изменится деятельность микрофинансовых организаций

11:22
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Понижаются проценты по кредитам

В России 1 декабря вступает в силу ряд важных законов и изменений, которые касаются жизни граждан. Так, например, микрофинансовым организациям теперь запрещено выдавать займы, ставка которых превышает 1% в сутки. При этом максимальная сумма долга не должна быть больше 200% первоначального займа.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконное производство и оборот трёх лекарственных средств, которые теперь включены в список сильнодействующих веществ. Они отпускаются строго по рецепту, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одно нововведение касается обязательной маркировки для некоторых групп товаров. В их числе - автомобильные шины, духи, фотоаппараты, частично - изделия лёгкой промышленности. Это позволит уменьшить количество контрафактной продукции. А у покупателя появится возможность отследить всю историю товара от производства до прилавка.

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