Почему Джонсон не хочет общаться с Трампом во время его визита в Лондон

В столице Великобритании пройдёт саммит НАТО

В Лондоне идут последние приготовления к двухдневному саммиту НАТО. Он стартует завтра, 2 декабря, но уже сейчас западные СМИ пестрят провокационными заголовками: обсуждают возможные контакты Дональда Трампа и Бориса Джонсона. Причем, последний, по имеющимся данным, явно пытается избежать лишнего внимания со стороны американского лидера.

Независимым кандидатам на кресла в британском парламенте приходится агитировать и в дождь, и в ветер. Хоть в стране и политический кризис, позиции правящей Консервативной партии достаточно сильны. Социологи уже отдают победу тори под началом Бориса Джонсона. Поэтому у оппонентов идёт борьба за каждый голос.

Досрочные выборы в парламент Великобритании назначены на 12 декабря. Это своеобразная месть Бориса Джонсона депутатам, которые неоднократно отклоняли проект соглашения об условиях развода с ЕС и вынудили его просить Брюссель об очередной отсрочке, на этот раз до 31 января 2020 года. Хотя премьер намеревался вывести Британию из Евросоюза ещё в октябре, со сделкой или без неё. На фоне такой определенной и жёсткой позиции рейтинги правящей партии начали расти. По итогам досрочных выборов, у тори в нижней палате парламента должно быть большинство. Однако расслабляться рано и Джонсон подстраховывается со всех сторон. Так, газета Times вышла со статьей о предстоящем визите Дональда Трампа в Лондон.

Хозяин Белого Дома прибудет 2 декабря на саммит НАТО. По данным журналистов, британский премьер и американский президент пересекутся всего два раза. При этом у них не запланировано ни одной встречи в двустороннем формате. Издание, ссылаясь на собственные источники, уверяет: это инициатива Джонсона максимально уменьшить общение с Трампом.

Кстати, американский лидер активно лоббировал Бориса Джонсона на пост премьера, за что получил изрядную порцию критики в самой Великобритании. Трамп неоднократно выступал с похвалами в адрес так похожего на него самого политика и ругал на чём свет стоит его предшественников и конкурентов; открыто поддерживал идеи Джонсона о жестком выходе из ЕС. Лейбористы считают, что после Брекзита премьер будет лоббировать интересы американских компаний в Туманном Альбионе. В попытках оправдаться Джонсон сделал сенсационное заявление:

__Было бы лучше, если бы президент США Дональд Трамп не принимал участие в выборах в парламент Великобритании. Есть вещи, которые мы делаем традиционно как любящие союзники и друзья, а есть такие, какие мы не делаем - это участие в предвыборных кампаниях друг друга. Было бы лучше, если бы США и Великобритания вообще никогда не вмешивались в выборы друг друга.

Несмотря на такие неполиткорректные высказывания своего протеже, Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне, унёсшем жизни двух человек. В столице Великобритании сейчас повышенные меры безопасности, на улицах усилены патрули. Ответственность взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство". Но даже из этой трагедии премьер может извлечь предвыборные дивиденды. Он предложил ужесточить систему наказания террористов в стране и запретить опасным преступникам освобождаться досрочно, сообщает "ТВ Центр".

Усман Хан, устроивший кровавую бойню в здании Гильдии рыботорговцев, был осужден на 16 лет за связи с исламскими террористами и подготовку взрывов, но вышел на свободу, отсидев меньше половины срока.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".