Премьер Ирака ушёл в отставку на фоне массовых протестов

Правительство пока исполняет свои обязанности

Премьер-министр Ирака подал в отставку на фоне непрекращающихся кровопролитных протестов. Голосование парламента по этому вопросу состоится 1 декабря.

Правительство Абдулы Махди, включая его самого, продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет выбрано новое. Манифестанты положительно восприняли новость об отставке, однако заявили, что этого недостаточно. Они требуют реформы политической системы, борьбы с коррупцией и безработицей, а также улучшения условий жизни, сообщает "ТВ Центр".

Акции протеста не прекращаются с начала октября. Погромы и поджоги сопровождаются массовыми столкновениями с полицией. За всё время беспорядков в стране погибли около 400 человек, более 15 тысяч пострадали. Ряд иракских провинций объявил 1 декабря днём траура по жертвам насилия.