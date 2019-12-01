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В Латвии вспоминают жертв фашизма

12:24
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

У мемориала Свободы в Риге прошла акция памяти

Рига этой ночью осветилась сиянием сотен свечей. У мемориала Свободы в центре города вспоминали жертв массового убийства, самого жестокого в истории Латвии. Ровно 78 лет назад фашисты вывели в Румбульский лес и хладнокровно расстреляли 25 тысяч граждан страны, причём большинство из них были казнены из-за национальной принадлежности. Трагические события пришлись на самое начало оккупации Латвии гитлеровцами.

На акцию памяти вот уже четвёртый год подряд собираются сотни человек. Но находится немало и тех, кто по сей день поддерживает идеи нацистов. В стране то и дело проходят факельные шествия, участники которых призывают причислить к героям легионеров СС, сообщает "ТВ Центр".

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