ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Забайкалье в реку упал пассажирский автобус: есть погибшие

11:22
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Пострадавших доставят вертолётами в больницу

В Забайкалье упал с моста в реку Куэнга пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли 10 человек, ещё пятеро получили тяжёлые травмы.

При движении по мосту водитель не справился с управлением. ДТП произошло на трассе Сретенск – Чита. В салоне автобуса были 43 пассажира.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и врачи. Два вертолёта "Медицины катастроф" направляются к мосту, с которого упал автобус, сообщает ТАСС.

Главное сегодня
Последствия ДТП с участием автобуса
Последствия ДТП с участием автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.