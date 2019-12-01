В Забайкалье в реку упал пассажирский автобус: есть погибшие

Пострадавших доставят вертолётами в больницу

В Забайкалье упал с моста в реку Куэнга пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли 10 человек, ещё пятеро получили тяжёлые травмы.

При движении по мосту водитель не справился с управлением. ДТП произошло на трассе Сретенск – Чита. В салоне автобуса были 43 пассажира.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и врачи. Два вертолёта "Медицины катастроф" направляются к мосту, с которого упал автобус, сообщает ТАСС.