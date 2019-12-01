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Опубликовано видео с места жуткой аварии в Забайкалье

12:23
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Пассажирский автобус упал с моста в реку

В Сети появилось видео последствий аварии с пассажирским автобусом в Забайкалье. Машина упала с моста в реку Куэнга. По разным данным, погибли от 15 до 19 человек. Травмы получили 18 человек. Всего в автобусе находилось более 40 человек.

На кадрах видно, что автобус лежит на льду колёсами вверх, его крыша частично пробила ледовую корку. Известно, что при движении по мосту водитель не справился с управлением после того, как у автобуса лопнуло переднее колесо.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и врачи. Два вертолёта Центра медицины катастроф приземлились на мосту, с которого упал автобус.

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Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
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