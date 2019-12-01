Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

В ДТП погибли водитель и 18 пассажиров

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края. Глава региона Александр Осипов выехал на место аварии.

По данным следствия, автобус Kia Grandbird упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. У машины пробило переднее колесо, водитель не справился с управлением. Он погиб.

На месте ДТП работают спасатели и врачи. 21 пострадавшиго доставили в больницы. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей.