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Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

13:09
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

В ДТП погибли водитель и 18 пассажиров

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края. Глава региона Александр Осипов выехал на место аварии.
Опубликовано видео с места жуткой аварии в Забайкалье

По данным следствия, автобус Kia Grandbird упал с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска. У машины пробило переднее колесо, водитель не справился с управлением. Он погиб.

На месте ДТП работают спасатели и врачи. 21 пострадавшиго доставили в больницы. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей.

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Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
Последствия ДТП с участием автобуса в Забайкалье
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