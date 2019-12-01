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Авиакатастрофа в США: погибли дети

13:19
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Самолёт разбился во время сильного снегопада

В США разбился легкомоторный пассажирский самолёт. На его борту находились известные бизнесмены Джим и Кирк Хансены – владельцы сети популярных магазинов. Оба брата-предпринимателя погибли.

В общей сложности в момент крушения на борту находились 12 человек, в том числе, двое маленьких детей. Выжить удалось троим взрослым пассажирам, пишет издание "Русский диалог".

Самолёт швейцарского производства разбился вскоре после взлёта из аэропорта города Чемберлен. В это время там был сильный шторм со снегопадом, который серьёзно осложнял видимость.

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