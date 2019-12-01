Что покажут на последнем сеансе в кинотеатре "Соловей"

Киноцентр на Красной Пресне закрывается

Вечером 1 декабря в знаменитом московском кинотеатре "Соловей" состоится последний сеанс, если быть точным – 325168 по счёту и совершенно бесплатный. Закрытие центра на Красной Пресне многие воспринимают очень болезненно. Здесь можно было посмотреть фильмы, которые больше не показывали нигде, да ещё и недорого. Теперь кинотеатр, вроде бы, должны снести. В его защиту зрители собирали пикеты, писали письма... И до сих пор надеются, что его каким-то невероятным образом удастся сохранить. О прошлом, настоящем и туманном будущем "Соловья" - Ольга Стрельцова (смотрите видео).