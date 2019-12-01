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Что не так в законопроекте о домашнем насилии?

15:12
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

В документе много спорных формулировок

На этой неделе был опубликован текст законопроекта о домашнем насилии. К документу, который стал достоянием общественности сейчас, много претензий. Текущая версия удивила даже тех, кто считался её соавторами. Спорные формулировки, непрописанные детали, простор для толкований. И всё это в вопросах, которые требуют максимально взвешенных и точных решений. Только одна цифра: по статистике каждая четвёртая из пяти женщин, осуждённых в России за убийство, подвергалась домашнему насилию. Смотрите репортаж Елены Макаровой. 

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