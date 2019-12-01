Медведев сделал заявление после смертельной аварии в Забайкалье

Премьер поручил оказать помощь пострадавшим

Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье. Глава правительства также выразил соболезнования родным и близким погибших.

1 декабря в Забайкальском крае с моста упал в реку пассажирский автобус. Водитель не справился с управлением поле того, как у машины лопнуло переднее колесо. Погибли 19 человек, ещё 21 пострадал. На место аварии выехал глава региона Александр Осипов.

В Минздраве сообщили, что ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций по состоянию пострадавших. На месте ДТП работали шесть бригад скорой медпомощи и два вертолёта Центра медицины катастроф. Сейчас все мероприятия завершены, пострадавшие доставлены в больницы, им проводятся необходимые обследования.