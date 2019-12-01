ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Зеленского

16:07
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Беседа двух лидеров может пройти на саммите в Париже

Кремль подтвердил намерение провести в Париже двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Общение двух лидеров с глазу на глаз может пройти на полях саммита нормандской четвёрки 9 декабря в Париже.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Зеленский "даже могут отойти в сторонку вдвоём и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа". "Всё зависит от того, как будет складываться ситуация там", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, контакт президентов России и Украины может позволить прояснить позицию Киева по минским договорённостям. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа на Украину.

Главное сегодня
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.