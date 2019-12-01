Кремль раскрыл детали встречи Путина и Зеленского

Беседа двух лидеров может пройти на саммите в Париже

Кремль подтвердил намерение провести в Париже двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Общение двух лидеров с глазу на глаз может пройти на полях саммита нормандской четвёрки 9 декабря в Париже.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Зеленский "даже могут отойти в сторонку вдвоём и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа". "Всё зависит от того, как будет складываться ситуация там", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, контакт президентов России и Украины может позволить прояснить позицию Киева по минским договорённостям. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа на Украину.