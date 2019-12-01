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19-летняя дочь Маликова готовится к свадьбе

17:11
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Девушка поймала букет невесты

Дочери Дмитрия Маликова пророчат скорую свадьбу и удачное замужество. 19-летняя Стефания поймала букет невесты и теперь, согласно примете, готовится к торжественному событию.
Яйца Дмитрия Маликова вызвали оторопь

Правда, есть одна проблема – у девушки пока нет жениха. Недавно её папа рассказал, что сердце Стеши свободно. Судя по всему, о мужчинах она не думает, потому что вся отдаётся учёбе. Дочь Дмитрия Маликова – студентка престижного МГИМО.

У себя в Instagram Стефания призналась, что произошедшее обрадовало её отца. Девушка опубликовала ролик, на котором она вместе с отцом зажигательно танцует. В руках – тот самый букет невесты.

У Дмитрия Маликова и Елены Изаксон двое общих детей: 19-летняя Стефания и малыш Марк. Он родился в январе 2018 года.

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