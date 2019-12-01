Кейт Миддлтон заметили в роддоме

Подтверждаются слухи о беременности супруги принца Уильяма

Слухи о четвёртой беременности Кейт Миддлтон нашли ещё одно, косвенное подтверждение. На этой неделе герцогиня Кэмбриджская тайно практиковалась в роддоме, расположенном в лондонском госпитале.

Журналисты узнали, что 37-летняя супруга принца Уильяма приезжала туда не просто как почётная гостья, а занималась там делом. Кэтрин осваивала навыки медсестёр, выхаживающих младенцев. Позже слухи о визите Миддлтон в роддом подтвердили в Кенсингтонском дворце.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон не пришла на важный приём из-за проблем с детьми. Во всяком случае, так было заявлено официально. Раньше такого не было, так как Джордж, Шарлотта и Луи всегда были под присмотром опытной няни. Находящиеся в недоумении фанаты только после сообщений о визите герцогини в госпиталь предположили, что у неё мог развиться гипертрофированный токсикоз. Три первые беременности Миддлтон им уже сопровождались.