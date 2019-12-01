ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кейт Миддлтон заметили в роддоме

17:52
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Подтверждаются слухи о беременности супруги принца Уильяма

Слухи о четвёртой беременности Кейт Миддлтон нашли ещё одно, косвенное подтверждение. На этой неделе герцогиня Кэмбриджская тайно практиковалась в роддоме, расположенном в лондонском госпитале.
Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон

Журналисты узнали, что 37-летняя супруга принца Уильяма приезжала туда не просто как почётная гостья, а занималась там делом. Кэтрин осваивала навыки медсестёр, выхаживающих младенцев. Позже слухи о визите Миддлтон в роддом подтвердили в Кенсингтонском дворце.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон не пришла на важный приём из-за проблем с детьми. Во всяком случае, так было заявлено официально. Раньше такого не было, так как Джордж, Шарлотта и Луи всегда были под присмотром опытной няни. Находящиеся в недоумении фанаты только после сообщений о визите герцогини в госпиталь предположили, что у неё мог развиться гипертрофированный токсикоз. Три первые беременности Миддлтон им уже сопровождались.

Читайте также:
Главное сегодня
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.