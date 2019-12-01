После громкого скандала в Ялте закрыли отель Софии Ротару

Гостиница была ориентирована на богатых туристов

В Ялте закрыли на ремонт отель, принадлежащий Софии Ротару. По другой версии, гостиница терпит убытки на фоне скандала, в который втянули певицу. Не исключено, что Ротару решила продать убыточный актив.

В 2009 году она вложилась в создание небольшого бутик-отеля в Ялте под названием Villa Sofia с просторными номерами, предназначавшимися для состоятельных клиентов. Продюсер Андрей Разин не исключает, что свою роль в решении Ротару избавиться от гостиницы сыграла травля, которую устроили СМИ после того, как она рассказала о желании вернуться в Россию и выступить на новогодних огоньках, пишет StarHit.

Напомним, ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что культура не может быть вне политики. Он призвал поклонников Софии Ротару не покупать билеты на её концерты в России. Член Совета Федерации сделал такое заявление в связи с тем, что Ротару ранее критиковала нашу страну.

За украинскую певицу вступились российские артисты и политики. Лев Лещенко назвал её человеком мира и уточнил, что никто не может запретить Ротару петь там, где она хочет. Иосиф Пригожин попросил медиасообщество дать возможность исполнительнице спокойно доживать свои годы и оставаться в профессии. Наконец, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что критика певицы за её планы выступить в России неуместна. По словам экс-прокурора Крыма, гастроли украинских звёзд в России могут стать отличным шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.