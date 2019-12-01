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Андрейченко сделала заявление после посещения могилы Децла

18:59
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Актриса не смогла сдержать слёз

Приехавшая в Россию актриса Наталья Андрейченко побывала на могиле Децла. Известие о смерти Кирилла Толмацкого стало для неё шоком, поэтому первым делом Андрейченко пришла почтить память своего друга. О своих впечатлениях она рассказала Андрею Малахову в эфире его программы на телеканале "Россия 1".
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Знаменитость не стала сдерживать чувств, актриса разрыдалась и начала говорить, что не знала человека добрее. "Ты был чистая, светлая душа. Твоя чистота, красота, свет останутся с нами", - сказала Наталья Андрейченко, которая дружила с Децлом более 23 лет. Актриса знала о семейных проблемах своего молодого друга и делала всё, чтобы он помирился с отцом.

В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу. В Россию она приезжает редко. Здесь её всегда тепло встречают, в памяти ещё свежи великолепно сыгранные ею роли в кино, особенно вспоминают образ Мэри Поппинс.

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер 3 февраля этого года в возрасте 35 лет.  

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