Аллегрова готова выйти замуж за Баскова

Золотой голос России удачно пошутил

Комплименты в адрес женщин могут привести к серьёзным изменениям в жизни мужчин, предполагают поклонники Николая Баскова. Во время полёта на гастроли золотой голос России сделал комплимент 67-летней Ирине Аллегровой.

"Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!" - сказал Басков, на что императрица российской эстрады не растерявшись ответила: "Ну, так делай мне предложение!" Испуганный Басков закрыл камеру рукой. Снимал эту сцену на телефон композитор Игорь Крутой.

В последнее время маэстро выкладывает в Instagram короткие видео, снятые во время гастрольных туров. Но неделю назад сам стал героем короткого ролика, снятого Сергеем Лазаревым в минском аэропорту. На нём Игорь Крутой и Николай Басков валяются на полу и смеются. Что именно не поделили композитор и певец осталось за кадром.