ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аллегрова готова выйти замуж за Баскова

19:22
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Золотой голос России удачно пошутил

Комплименты в адрес женщин могут привести к серьёзным изменениям в жизни мужчин, предполагают поклонники Николая Баскова. Во время полёта на гастроли золотой голос России сделал комплимент 67-летней Ирине Аллегровой.
Странные игры Крутого и Баскова на полу в аэропорту попали на видео

"Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!" - сказал Басков, на что императрица российской эстрады не растерявшись ответила: "Ну, так делай мне предложение!" Испуганный Басков закрыл камеру рукой. Снимал эту сцену на телефон композитор Игорь Крутой.

В последнее время маэстро выкладывает в Instagram короткие видео, снятые во время гастрольных туров. Но неделю назад сам стал героем короткого ролика, снятого Сергеем Лазаревым в минском аэропорту. На нём Игорь Крутой и Николай Басков валяются на полу и смеются. Что именно не поделили композитор и певец осталось за кадром.

Читайте также:
Новости по теме
Ирина Аллегрова и Николай Басков
Ирина Аллегрова и Николай Басков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.