Дочь Началовой отметила первый день рождения после смерти мамы

Вере исполнилось 13 лет

Вера Алдонина отмечает день рождения. 1 декабря дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина исполнилось 13 лет.

Это первый день рождения Верочки после смерти ее мамы Юлии Началовой. Родные девочки пытаются сделать все, что бы в этот день она была счастлива и окружена любовью.

Ольга Алдонина, которая души не чает в старшей дочери мужа, подготовила для падчерицы необычный сюрприз. Мачеха из фотографий Веры сделала трогательное слайд-шоу и выложила его в Instagram.

"С днем рождения, наша любимая девочка", - подписала кадры Ольга. К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники семьи Алдонина, которые оставили комментарии на странице жены футболиста.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Причиной смерти официально назвали заражение крови и сердечную недостаточность. Единственная дочь артистки в это время была в Лондоне. Смерть мамы скрывали от Веры несколько дней.

Похоронили Юлию Началову 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. После траурного мероприятия Вера жила с отцом и его новой семьей. Позже родные девочки решили, что ей лучше будет с бабушкой и дедушкой. Сейчас она живет с родителями Началовой, но много времени проводит со своей мачехой. Они очень дружны.