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Государство защитит вклады россиян

19:47
  • воскресенье
  • 01 декабря 2019

Правительство одобрило новые правила страхования

Правительство одобрило законопроект о повышении страховой суммы банковских вкладов. Сейчас государство гарантирует возврат гражданам до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства финансового учреждения или отзыва у него лицензии.

Внесённый в Госдуму документ предполагает повышение предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, до 10 миллионов рублей. В кабмине полагают, что принятие этой нормы не потребует дополнительных трат федерального бюджета.

На увеличение застрахованной суммы смогут рассчитывать получатели наследства, выплат на возмещение причиненного жизни, здоровью или личному имуществу ущерба, а также получатели социальных выплат и пособий.

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