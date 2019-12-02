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В рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами сменился лидер

08:44
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

В целом россияне стали больше зарабатывать

Социологи установили, что в текущем году в России насчитывается 7% работников с ежемесячной зарплатой выше 100 тысяч рублей. В прошлом году таковых было всего 3,2%.
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Как передает РИА Новости, только в шести российских регионах число высокооплачиваемых работников находится на уровне 20% и более. Регионами-лидерами по максимальному уровню зарплат стали Чукотка (там живет 32% человек с зарплатой выше 100 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%) и Москва (27,4%). Следом идут Магаданская область и Ненецкий автономный округ (по 25%), а также Сахалинская область (21% высокооплачиваемых сотрудников).

Примечательно, что в прошлогоднем рейтинге первое место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, а Москва занимала пятую позицию. 

От лидеров заметно отстают Республика Саха (Якутия) с 17,7%, Камчатский край (17,5%), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (17,2%), Санкт-Петербург (12,5%) и Мурманская область (12,4%). 

Как пояснили социологи, в топ списка попали города, где добывают природные ресурсы, а также финансовые центры страны: в Москве и Петербурге размещены штаб-квартиры крупнейших компаний. 

Аутсайдерами зарплатного рейтинга стали Кабардино-Балкария (0,6% населения с зарплатой от 100 тысяч), Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан (по 0,9%).

Также выяснилось, что в 25 регионах число людей с зарплатой ниже 15 тысяч рублей превышает 20%. В прошлом году этот показатель наблюдался в 59 регионах. 

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