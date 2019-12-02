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Последствия смертельной аварии с туристами показали на видео

10:47
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Выросло число жертв крупного ДТП в Тунисе

Крупная автомобильная авария произошла в воскресенье на северо-западе Туниса. Туристический автобус, который следовал из столицы страны в город Айн-Драхма, перевернулся на дороге и скатился по крутому склону в кювет, передает "ТВ Центр".

Всего в нем находились 43 пассажира, главным образом студенты, они отправились на экскурсию в район, известный своими природными заповедниками. 26 из них погибли, остальные госпитализированы, некоторые из пассажиров находятся в критическом состоянии. В качестве основной версии  следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном  участке трассы. Как сообщили в посольстве России в Тунисе, по предварительным данным, граждан нашей страны среди пассажиров автобуса не было.

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