Россию закрыли радиолокационным щитом

В Минобороны рассказали о возможностях новой РЛС "Контейнер"

На боевое дежурство заступила первая российская радиолокационная станция загоризонтного обнаружения, которая носит называние "Контейнер". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В течение года комплекс проходил опытные испытания и, как отметили в командовании ВКС, полностью подтвердил все заявленные характеристики. Станция оборудована локаторами так называемого загоризонтного типа, они предназначены для сверхдальней разведки воздушного пространства и видят технику или ракеты противника на значительном расстоянии от российских границ. Самолеты, выполненные по технологии "Стелс", для данной РЛС "невидимками" не являются.

"Контейнер" ЗМ способен в четырех секторах в зонах непрерывного контроля, которые отображаются на мониторе общего пользования, обнаруживать цели более 2000 километрах на западном, южном направлении. Это акватория Средиземного моря, территория стран Западной, Восточной Европы, в том числе Сирийской арабской республики", - заявил командующий 1-й армией ПВО-ПРО, генерал-лейтенант Андрей Демин.

В перспективе планируется поставить еще несколько РЛС подобного типа, чтобы создать сплошное поле радиолокационного контроля по аэродинамическим целям, аналогичное полю системы предупреждения о ракетном нападении. Следующая станция будет прикрывать наши арктические рубежи.