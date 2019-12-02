"Оставьте в покое!" Яковлева расплакалась из-за травли покрытого тату и шрамами сына

Актрисе не приятно излишнее внимание

Елена Яковлева высказалась о шумихе вокруг своего сына Дениса Шальных. Актриса заявила, что излишнее внимание СМИ не нравится ее наследнику.

"Оставьте ребенка в покое!" - сказала Яковлева, когда журналисты шоу "Ты не поверишь" спросили ее про Дениса. При этом в глазах Елены стояли слезы.

Артистка пояснила, что Шальных сожалеет о том, что в молодости переусердствовал с рисунками на теле, и пытается исправить свои ошибки. "Да, он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться. Не надо его нервировать!" - отметила звезда "Интердевочки".

По словам Яковлевой, она несколько лет уговаривала Дениса вернуть себе чистое лицо. "Он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть", - рассказала актриса в интервью 7Дней.

Напомним, Елена Яковлева и актер Валерий Шальных поженились в 1990 году. Через два года у них родился сын. Денис поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Сейчас он работает в столичном барбершопе, где не все знают о его родстве с народной артисткой России.

Денис Шальных покрыт татуировками с головы до ног. Недавно он решил "почистить" свое лицо, чтобы сделать приятное маме и новой девушке. "У меня такого никогда не было, но я смотрю на себя в зеркало и думаю: "Что это за жесть!" - признался Шальных. По словам Дениса, он часто сталкивается с агрессией со стороны случайных людей, которых возмущает его внешний вид.