Джонсон сделал сенсационное заявление перед приездом Трампа

Американский президент едет в Лондон на саммит НАТО

В Лондоне завершаются приготовления к двухдневному саммиту НАТО. Он стартует завтра, но все западные СМИ уже пестрят провокационными заголовками. Обсуждают возможные контакты Дональда Трампа и Бориса Джонсона. Последний, по имеющимся данным, явно пытается избежать лишнего внимания со стороны американского лидера.

Независимым кандидатам на кресла в британском парламенте приходится агитировать и в дождь и в ветер. Хоть в стране и политический кризис, позиции правящей Консервативной партии, по-прежнему, сильны. Социологи уже отдают победу тори под началом Бориса Джонсона. Поэтому у оппонентов - борьба за каждый голос. На этих кадрах со своими листовками в народ вышел еще недавно член Консервативной партии и министр юстиции Дэвид Гок. На фоне разногласий по Brexit он стал независимым политиком.

"Я был членом Консервативной партии 29 лет. Но у меня совершенно другая позиция по поводу Brexit. Если Борис Джонсон продолжит свою стратегию, то мы закончим без какой-либо сделки и перейдем на тарифы ВТО в конце 2020 года, а это очень плохо для нашей страны. И я хочу это остановить", - заявил он.

Досрочные выборы в парламент Великобритании назначены на 12 декабря. Это своеобразная месть Бориса Джонсона депутатам, которые неоднократно отклоняли проект соглашения об условиях развода с ЕС и вынудили его просить Брюссель об очередной отсрочке - на этот раз до 31 января 2020 года, хотя премьер намеревался вывести Британию из Евросоюза ещё в октябре - со сделкой или без нее. На фоне такой определенной и жесткой позиции рейтинги правящей партии начали расти. По итогам досрочных выборов, у тори в нижней палате парламента должно быть большинство. Однако расслабляться рано. И Джонсон подстраховывается со всех сторон. Так, газета Times вышла со статьей о предстоящем визите Дональда Трампа в Лондон. Хозяин Белого Дома прибудет 2 декабря на саммит НАТО.

По данным журналистов, британский премьер и американский президент пересекутся всего 2 раза. При этом у них не запланировано ни одной встречи в двустороннем формате. Издание, ссылаясь на собственные источники, уверяет: это инициатива Джонсона максимально уменьшить общение с Трампом.

"За этим стоит желание правящей Консервативной партии снизить до минимума возможность влияния Трампа на ведущуюся в стране избирательную кампанию в преддверии намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборов. Предстоящий визит главы американской администрации представляет большую проблему. Очень сложно предсказать, что Трамп заявит", - пишет Times.

Дональд Трамп активно лоббировал Бориса Джонсона на пост премьера, за что получил изрядную порцию критики в самой Великобритании. Трамп неоднократно выступал с похвалами в адрес так похожего на него самого политика и ругал на чем свет стоит его предшественников и конкурентов. Открыто поддерживал идеи Джонсона о жестком выходе из ЕС. Лейбористы считают, что после Brexit премьер будет лоббировать интересы американских компаний в Туманном Альбионе. В попытках оправдаться Джонсон сделал сенсационное заявление.

"Было бы лучше, если бы президент США Дональд Трамп не принимал участие в выборах в парламент Великобритании. Есть вещи, которые мы делаем традиционно как любящие союзники и друзья, а есть такие, какие мы не делаем - это участие в предвыборных кампаниях друг друга. Было бы лучше, если бы США и Великобритания вообще никогда не вмешивались в выборы друг друга", - сказал он.

Несмотря на такие неполиткорректные высказывания своего протеже, Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне, унесшем жизни двух человек. В столице Великобритании сейчас повышенные меры безопасности, на улицах усилены патрули. Ответственность взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство".

Но даже из этой трагедии премьер может извлечь предвыборные дивиденды. Он предложил ужесточить систему наказания террористов в стране и запретить опасным преступникам освобождаться досрочно. 28-летний Усман Хан, устроивший кровавую бойню в здании Гильдии рыботорговцев, был осужден на 16 лет за связи с исламскими террористами и подготовку взрывов, но вышел на свободу, отсидев меньше половины срока.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".