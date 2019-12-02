Покушение на депутата в центре Киева обернулось трагедией

В результате нападения погиб трехлетний сын Вячеслава Соболева

В центре Киева во время покушения на депутата столичного облсовета Вячеслава Соболева был убит его трехлетний сын, передает "ТВ Центр".

Ребенок был в машине вместе с отцом, когда неизвестный открыл стрельбу. Пуля попала ему в голову. Сам политик, находившийся за рулем внедорожника, не пострадал. Задержать убийцу пока не удалось.

Соболев, который был целью покушения, известен тем, что долгое время работал в администрации Донецка, там же вел собственный бизнес. Он занимал должность зампредседателя правления "Нафтогаз Украины", а в 2015 году стал депутатом киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".