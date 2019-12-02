Гонконг окончательно рассорил США и Китай

Торговые переговоры между странами приостановлены из-за американского закона о Гонконге

В Гонконге вновь неспокойно. В воскресенье в разных его частях прошли несколько акций протеста. Против самых активных манифестантов, которые бросали в полицейских камни, силы правопорядка применили слезоточивый газ. Также в понедельник стало известно, что торговые переговоры между США и Китаем были приостановлены из-за принятого американцами закона о демократии в Гонконге.

Этот плакат говорит о многом. Гонконг - это не Китай, заявляют митингующие. Повестка протеста уже давно изменилась. Спорный законопроект об экстрадиции власти отменили, но волнения не прекращаются.

В это воскресенье на улицы в разных частях Гонконга выходит несколько тысяч человек. Сначала всё начиналось мирно, одна часть людей устроила акцию у штаб-квартиры правительства с призывами больше не использовать слезоточивый газ. Желтые шарики с лозунгами привязывали к забору. Но в другом квартале - митинг снова перерос в столкновения с полицией. И снова силовики использовали тот самый перцовый спрей и газ, раздражающий глаза.

Полностью взять ситуацию под контроль не удается. Больше всего пострадал Политехнический институт, который был крепостью демонстрантов. Полиция, как сообщается, обнаружила внутри оружие и взрывчатку. Казалось, после выборов в местные советы Гонконга - накал протестов пошел на спад. Большое число мест получила оппозиция. Но ситуацию, очевидно, подогрел американский законопроект, который в четверг был подписан Дональдом Трампом "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Теперь часть митингующих размахивают флагами США, прямо заявляя, что хотят жить так, как живут за океаном.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.