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Юго-восток Франции ушел под воду (видео)

10:01
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Сильное наводнение унесло жизни 4 человек

По меньшей мере четыре человека погибли в результате сильного наводнения на юго-востоке Франции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Самая сложная ситуация в департаментах Вар и Приморские Альпы, затоплены дороги, первые этажи зданий, в том числе на Лазурном Берегу, в Каннах и Ницце.

Вода в отдельных районах поднялась более чем на метр. В нескольких городах закрыты школы и детские сады. Жителей призывают по возможности оставаться дома, не пользоваться автотранспортом и запастись питьевой водой.

Спасательные операции не прерывались даже ночью - более 200 человек, которые оказались заблокированы в своих домах или автомобилях, эвакуировали с помощью авиации.

Во время одного из таких рейсов потерпел крушение вертолет экстренных служб, погиб экипаж, три человека. Об этом сообщили в МВД Франции.

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