Российские военные усилили воздушный патруль в Алеппо

Полеты проходят ежедневно на малых высотах

Российские военные увеличили зону воздушного патрулирования в северной части сирийской провинции Алеппо, передает "ТВ Центр".

Вертолеты Ми-35 и Ми-8 ВКС России сопровождают автомобили нашей военной полиции и колонны Центра по примирению враждующих сторон к пунктам выдачи гуманитарной помощи. Главная задача - не допустить провокаций. Полеты проходят ежедневно на малых высотах: вертолеты не поднимаются выше 50 метров.

"Летать стали чаще и больше, потому что расширяется зона патрулирования. Сопровождаем колонны военной полиции", - заявил пилот вертолёта Ми-8 Иван Светлаков.