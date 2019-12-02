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Киев хочет отобрать у России ряд областей

08:51
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Речь идет о трех южных регионах

Украина намерена восстановить историческую справедливость и вернуть "утраченные территории".

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин предрек дальнейший распад Украины, если власти продолжат политику притеснения меньшинств. В качестве показательной ошибки председатель нижней палаты парламента привел в пример Крым.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, ответил, что Киев не только не утратил контроль над областями, но и готов принять в свой состав "пару российских областей".

"Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России", - отметил он.

Речь идет о Крыме, частях Ростовской области и Краснодарского края, пишет "Газета.Ru". В подтверждение своих слов Кулеба опубликовал карту расселения украинцев, составленную львовским географом Степаном Рудницким в период Первой мировой войны.

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