Михалкова сошлась с Масляковым после ухода из "Уральских пельменей"

Звезда нашла свое счастье

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая недавно ушла из шоу "Уральские пельмени" и переехала в Москву, приняла участие в съемках детского КВН.

Михалкова опубликовала в Instagram фото, где она позирует вместе с юными юмористами. В руках у артистки микрофон. Видимо, она общалась с участниками шоу перед их выходом на сцену. О своей роли в проекте знаменитость пообещала сообщить позднее.

По словам Юлии Михалковой, на детский КВН приехали сотни талантливых ребят со всей страны. От их шуток она смеялась до слез. "Для меня счастье работать с этими юными дарованиями, поддерживать и вдохновлять перед выходом на сцену - возможно, самым главным выходом в их творческой жизни!" - написала бывшая звезда "Уральских пельменей".

Судя по ее восторженному посту, красавица рада работать с "супер командой АМИК", которую основал Александр Масляков. Кто бы мог подумать, что после расставания с "Пельменями" Михалкова так близко сойдется с Масляковым и его коллективом.

- Какая красивая. Детский КВН - это очень здорово, - пишут поклонники.

- Юля, вы как всегда шикарно выглядите!

- Такая тяга к детям показывает, что пора бы своих родить.

- Юля как куколка.

- Наверное, опять участвуют только дети "знаменитостей".

Ранее Михалкова рассказала о записи кулинарной передачи, в рамках которой она объехала десять столичных ресторанов и за день съела 58 пельменей.

Напомним, недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Прощаясь с коллегами, она выложила фотографию с тарелкой пельменей. Сейчас красавица готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете".