ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михалкова сошлась с Масляковым после ухода из "Уральских пельменей"

09:07
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Звезда нашла свое счастье

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая недавно ушла из шоу "Уральские пельмени" и переехала в Москву, приняла участие в съемках детского КВН.
Михалкова в платочке высказалась о личном

Михалкова опубликовала в Instagram фото, где она позирует вместе с юными юмористами. В руках у артистки микрофон. Видимо, она общалась с участниками шоу перед их выходом на сцену. О своей роли в проекте знаменитость пообещала сообщить позднее. 

По словам Юлии Михалковой, на детский КВН приехали сотни талантливых ребят со всей страны. От их шуток она смеялась до слез. "Для меня счастье работать с этими юными дарованиями, поддерживать и вдохновлять перед выходом на сцену - возможно, самым главным выходом в их творческой жизни!" - написала бывшая звезда "Уральских пельменей". 

Судя по ее восторженному посту, красавица рада работать с "супер командой АМИК", которую основал Александр Масляков. Кто бы мог подумать, что после расставания с "Пельменями" Михалкова так близко сойдется с Масляковым и его коллективом. 

- Какая красивая. Детский КВН - это очень здорово, - пишут поклонники. 

- Юля, вы как всегда шикарно выглядите!

- Такая тяга к детям показывает, что пора бы своих родить.

- Юля как куколка.

- Наверное, опять участвуют только дети "знаменитостей".

Ранее Михалкова рассказала о записи кулинарной передачи, в рамках которой она объехала десять столичных ресторанов и за день съела 58 пельменей

Напомним, недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Прощаясь с коллегами, она выложила фотографию с тарелкой пельменей. Сейчас красавица готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете". 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.