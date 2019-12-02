Алдонин опубликовал фото с первого дня рождения Веры после смерти Началовой

На кадрах Вера улыбается, но в ее глазах заметна грусть

Дочь Евгения Алдонина и Юлии Началовой Вера 1 декабря отметила 13-летие. Это первый день рождения девочки после смерти мамы.

Семья постаралась окружить Веру любовью и заботой. Именинницу завалили подарками и устроили банкет, позвав ее друзей. Фото с праздника опубликовал Евгений Алдонин на своей странице в Instagram.

"Сегодня старшенькой 13!!! Верочка, мы тебя очень любим!!!" - подписал кадры футболист.

На одном из фото Вера позирует с папой, на другом она разбирает подарки, а на третьем снимке девочка сидит за столом в окружении друзей. На кадрах Вера улыбается, но в ее глазах заметна грусть.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Причиной смерти официально назвали заражение крови и сердечную недостаточность. Единственная дочь артистки в это время была в Лондоне. Смерть мамы скрывали от Веры несколько дней.

Похоронили Юлию Началову 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. После траурного мероприятия Вера жила с отцом и его новой семьей. Позже родные девочки решили, что ей лучше будет с бабушкой и дедушкой. Сейчас она живет с родителями Началовой, но много времени проводит со своей мачехой. Они очень дружны.