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Алдонин опубликовал фото с первого дня рождения Веры после смерти Началовой

08:55
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

На кадрах Вера улыбается, но в ее глазах заметна грусть

Дочь Евгения Алдонина и Юлии Началовой Вера 1 декабря отметила 13-летие. Это первый день рождения девочки после смерти мамы.
В Сеть утекло снятое перед смертью видео Началовой

Семья постаралась окружить Веру любовью и заботой. Именинницу завалили подарками и устроили банкет, позвав ее друзей. Фото с праздника опубликовал Евгений Алдонин на своей странице в Instagram.

"Сегодня старшенькой 13!!!  Верочка, мы тебя очень любим!!!" - подписал кадры футболист.

На одном из фото Вера позирует с папой, на другом она разбирает подарки, а на третьем снимке девочка сидит за столом в окружении друзей. На кадрах Вера улыбается, но в ее глазах заметна грусть.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Причиной смерти официально назвали заражение крови и сердечную недостаточность. Единственная дочь артистки в это время была в Лондоне. Смерть мамы скрывали от Веры несколько дней.

Похоронили Юлию Началову 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. После траурного мероприятия Вера жила с отцом и его новой семьей. Позже родные девочки решили, что ей лучше будет с бабушкой и дедушкой. Сейчас она живет с родителями Началовой, но много времени проводит со своей мачехой. Они очень дружны.

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