В Киеве заявили о победе над Россией

Украина выиграла позиции

Концерн "Укроборонпром" заявил о победе над Россией на внешних рынках оружия.

Несмотря на то, что отрасль 30 лет не получала должного финансирования, Киев все-равно смог обогнать Москву по показателям. Так считает новый заместитель гендиректора концерна и бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем.

"Потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", - объяснил он.

Найем отметил, что Украина продолжает конкурировать с Россией в военной сфере, у украинской стороны есть огромный интеллектуальный потенциал в сфере оружия.

Весной "Укроборонпром" сотряс коррупционный скандал – были выявлены хищения при закупках запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий концерна.

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