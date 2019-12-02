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"Безумно страшно": Мирослава Дума умирает из-за неизлечимой болезни

09:46
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Врачи дали ей всего семь месяцев

Соосновательница издания о моде Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила, что у нее обнаружили редкое заболевание легких. Врачи предполагали, что она не проживет больше семи месяцев, однако Дума продолжает бороться с заболеванием. 
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Мирослава Дума написала в Instagram, что в 2019 году ей поставили страшный диагноз. По словам 34-летней женщины, ее иммунная система рухнула из-за накопившегося стресса, напряжения, самокритики и диет. Болезнь выявили на ранней стадии, поэтому Мирославе удалось стабилизировать свое состояние. 

"Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Я прекратила заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь", - рассказала Мирослава Дума, которая воспитывает троих детей. 

Она призналась, что по утрам стала просыпаться счастливой, поскольку ей повезло прожить еще один день. Она сконцентрировалась на своем внутреннем мире и на благе своих родных. 

Отметим, что Мирослава Дума состоит в браке с бизнесменом Алексеем Михеевым. Личную жизнь супруги не афишируют. 

Дума возглавляет инвестиционный фонд Future Tech Lab, который работает в сфере моды. 

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