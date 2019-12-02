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"Росконтроль" нашел золу в пшеничной муке

10:26
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

К покупке рекомендован только один бренд

Специалисты экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" проверили пшеничную муку, которая продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования выбрали пять марок: "Аладушкин", Мелькомбинат №3, Makfa, "С.Пудовъ", Billa. Их проверили по более чем 70 параметрам оценки качества и безопасности продукции.

В марках "Аладушкин", "С.Пудовъ" и Billa специалисты нашли слишком большой процент зольности (это степень очистки от внешних слоев зерна). В двух последних мука оказалась недостаточно белой. Образец Billa также не соответствовал нормам по проценту клейковины. В идеале должно быть не менее 28%, а в Billa только 20%.

Все три образца попали в список товаров с замечаниями. Туда же попала мука Makfa из-за сомнительной свежести, говорится на сайте "Росконтроля".

В результате лучшей мукой оказалась Мелькомбинат №3. К ней у экспертов не возникло никаких нареканий.

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