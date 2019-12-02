ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ведущая "Дома-2" выходит замуж за африканца

10:23
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Она приняла предложение перед толпой зрителей

Ведущая "Дома-2" Юлия Ефременкова согласилась выйти замуж за участника шоу Мондезира Свет-Амура. Дата свадьбы пока не называется.
Ведущую "Дома-2" нашли голой в кустах

Уроженец африканской Республики Конго сделал предложение на концерте певицы и ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Ефременкова, кажется, не подозревала о намерениях мужчины, с которым она встречалась последние девять месяцев. Бузова пригласила коллегу на сцену, а потом там появился Мондезир в белоснежном костюме и с огромным букетом роз.

Судя по опубликованному в Сети видео, африканец немного смутился перед многочисленными зрителями. Бузова указала ему перстом на пол и шутливым тоном велела встать на колени. Участник "Дома-2" повиновался и, глядя на Ефременкову снизу вверх, преподнес ей кольцо. "Милая моя, ты выйдешь за меня?" - спросил Свет-Амур. 

По реакции Ефременковой стало очевидно, что она в восторге от происходящего. Она несколько раз произнесла "Да", пытаясь перекричать обезумевшую толпу зрителей. 

"Она сказала... Да", - написала в Instagram Юлия Ефременкова, опубликовав фото с любимым мужчиной. 

- Ну свершилось! Всего наилучшего, - пишут в соцсети. 

- Да ладно?! Ураааааааа! 

- Наконец-то это случилось, я этого так ждала, счастья, здоровья, успехов, любви.

- Счастья вам и любви вечной! Вы крутые.

- Ждала больше, чем свою.

Напомним, что с 2012 по 2016 годы Ефременкова состояла в браке с актером Тимуром Ефременковым. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Ефременкова и Мондезир Тамба-Тамба Свет-Амур
Юлия Ефременкова и Мондезир Тамба-Тамба Свет-Амур
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.