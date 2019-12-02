Ведущая "Дома-2" выходит замуж за африканца

Она приняла предложение перед толпой зрителей

Ведущая "Дома-2" Юлия Ефременкова согласилась выйти замуж за участника шоу Мондезира Свет-Амура. Дата свадьбы пока не называется.

Уроженец африканской Республики Конго сделал предложение на концерте певицы и ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Ефременкова, кажется, не подозревала о намерениях мужчины, с которым она встречалась последние девять месяцев. Бузова пригласила коллегу на сцену, а потом там появился Мондезир в белоснежном костюме и с огромным букетом роз.

Судя по опубликованному в Сети видео, африканец немного смутился перед многочисленными зрителями. Бузова указала ему перстом на пол и шутливым тоном велела встать на колени. Участник "Дома-2" повиновался и, глядя на Ефременкову снизу вверх, преподнес ей кольцо. "Милая моя, ты выйдешь за меня?" - спросил Свет-Амур.

По реакции Ефременковой стало очевидно, что она в восторге от происходящего. Она несколько раз произнесла "Да", пытаясь перекричать обезумевшую толпу зрителей.

"Она сказала... Да", - написала в Instagram Юлия Ефременкова, опубликовав фото с любимым мужчиной.

- Ну свершилось! Всего наилучшего, - пишут в соцсети.

- Да ладно?! Ураааааааа!

- Наконец-то это случилось, я этого так ждала, счастья, здоровья, успехов, любви.

- Счастья вам и любви вечной! Вы крутые.

- Ждала больше, чем свою.

Напомним, что с 2012 по 2016 годы Ефременкова состояла в браке с актером Тимуром Ефременковым.