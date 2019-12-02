"Вы же знаете мою историю?" Доцент Соколов напишет роман о жизни и любви

Историк изложит свою версию событий

Доцента истории Олега Соколова, который расчленил возлюбленную аспирантку, перевели в психбольницу московской тюрьмы "Бутырка".

Сейчас Соколов живет в маленькой двухместной комнате, требующей ремонта. В ней есть туалет в виде дырки в полу с прозрачными перегородками, нары, новое постельное белье, телевизор, железные стол и стул.

Условия в комнате хуже, чем в питерских "Крестах", однако преподаватель на быт не жалуется. Главное для него – книги, с которыми он может пережить любую напасть. Сейчас на него кровати лежат "Хождение по мукам" Алексея Толстого, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.

"Что было, то и дали. А я прошу — мне любые книги Александра Дюма, Вальтера Скотта... Что-то хорошее, веселое. Лучше всего бы мою любимую "Три мушкетера". Я ее раз двадцать читал", - поделился Соколов.

Но пока библиотекарь не приносила ему литературу. И тем временем Соколов задумался о написании собственной книги. В этот раз не научный исторический труд, а мемуары.

"Вы же знаете мою историю? <…> Я хочу целую книгу написать о том, что произошло. Мне бы ручку хорошую и бумаги формата А4 <…> Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами", - рассказал Соколов "Московскому комсомольцу".

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался.