История мужчины, пострадавшего в жутком ДТП в Забайкалье

Пострадавший рассказал, как пережил аварию и как спасал людей

В Забайкальском крае - день траура. 19 человек погибли накануне в ДТП с автобусом, который упал с Моста в 60 километрах от Сретенска. Под наблюдением врачей сейчас находится 21 пострадавший. Некоторые доставлены вертолётами в краевую больницу в Читу. Расследованием трагедии занимается Следственный комитет России. В регионе проведут масштабную проверку всего пассажирского транспорта.

Красные гвоздики на снегу у входа на центральный вокзал Читы - скорбь по погибшим, и эмоциональная поддержка всем, кого так или иначе коснулась трагедия. В регионе объявлен день траура. В результате ДТП на участке автодороги Сретенск-Чита погибли 19 человек. Еще два десятка пострадавших пассажиров злополучного рейса под номером 543 доставлены в различные больницы региона. Часть из них эвакуированы вертолётами.

Один из пострадавших пассажиров - Александр Чернявский. Вместе с беременной женой находился в салоне автобуса, когда случилась авария. Утверждает, что водитель скорость не превышал.

"Ехал он нормально, не спеша. Где-то километров 70, наверно, ехал он. На этом мосту, как я понял, он тормознул. И вот его начало таскать. Он видно не справился с управлением", - рассказал Чернявский.

Выбраться из пассажирского салона мужчине удалось одному из первых. Супруги рядом не оказалось. Найти женщину удалось рядом с перевернувшимся автобусом. Она получила травмы и была госпитализирована. Подоспевшие очевидцы помогали вытаскивать из автобуса всех, кого могли.

Видео: после ДТП с участием автобуса в Забайкалье в больницах остается 21 пострадавший

"Потом вытащил сзади двух человек в возрасте. Они еще живы были. Был просвет по салону, пролезть можно было, но люди в основном были зажаты только сидениями. Кричали о помощи, а чем им поможешь", - вспоминает Чернявский.

Затем прибыли спасатели. Лежавший на смятой крыше автобус мешал добраться до пострадавших. Ситуация осложнялась низкой температурой - около 20 градусов мороза.

"После получения первого сигнала о том, что случилось это страшное ДТП, в 21:10 по нашему времени, довольно быстро было принято решение о вылете на место специализированной медицинской бригады Центра медицины катастроф на двух вертолетах. Спасатели быстро извлекли пострадавших из деформированного корпуса автобуса", - заявил заместитель директора забайкальского территориального Центра медицины катастроф по лечебной работе Алексей Андреев.

Всех пострадавших удалось оперативно эвакуировать в различные больницы региона. В настоящий момент их состояние оценивают врачи. Наиболее тяжелых, как только станет возможным, транспортируют в центральную краевую больницу. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Власти Забайкальского края объявили о том, что выплатят компенсации. Родственникам погибших - по миллиону рублей. Пострадавшим - в зависимости от тяжести травм - от 200 до 400 тысяч.

Андрей Сидоренко. "ТВ Центр".