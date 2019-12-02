Россия призвала НАТО пересмотреть отношения

Москва не является угрозой для альянса

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения и напоминает, что Москва не является угрозой. Об этом британским СМИ заявил посол нашей страны в Лондоне Андрей Келин. Журналисты взяли у него интервью в преддверии саммита НАТО. Во вторник он откроется в Лондоне. Перед рассмотрением политических вопросов, страны-участницы решили провести военные учения в Эстонии. Манёвры в очередной раз доказали, что единства в альянсе нет. Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.