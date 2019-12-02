Наследие большой страны: у Украины нашли потенциал

В Киеве считают, что Украина опережает Россию на мировом рынке вооружений

Украина опережает Россию на мировом рынке вооружений. Об этом заявил представитель "Укроборонпрома" Мустафа Найем. Впрочем, он пояснил, что концерн обслуживает технику советского производства. Это, пожалуй, единственное наследие большой страны, достоинства которого официальный Киев не отрицает. Традиционная позиция властей - переписывать историю.

У постамента в Одессе, где раньше стоял бюст маршалу Жукову - десятки людей. Несут цветы, выпускают в небо воздушные шары. Два года назад памятник разрушили украинские националисты. И вот одесситы - в день рождения маршала Победы - не побоялись выйти на улицы и заявить, что они против официального Киева, который переписывает историю.

У Владимира Зеленского - свой праздник. В соцсети он напоминает о 28-й годовщине Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины: "90% украинцев сказали тогда: Украине быть! И это действительно праздник! В этот день мы все, независимо от языка и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в независимой стране. И сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. И это наше будущее, ради которого мы должны оставаться едиными!"

Вот только в комментариях к посту - совсем другие настроения. Люди пишут: страной управляют из-за океана, население сократилось на миллионы. А то, которое осталось - живет в нищете. Едва ли украинцы голосовали за такое будущее. За страну, в которой среди бела дня - в центре столицы - убивают людей. Накануне неизвестный расстрелял машину депутата Киевского облсовета. На заднем сидении находился его трехлетний сын. Он скончался по пути в больницу.

"Я видела, как на перекрестке стоят две машины - Rover и легковушка. Выстрелов не видела. Видела, как в легковушку сел мужчина, и уехал. Отец выбежал из авто с ребенком на руках. Ребенок кричал, что ему больно. Отец кричал - вызывайте скорую. Я как раз и вызвала скорую", - рассказала очевидец.

Рейтинг Зеленского с начала осени рухнул аж на 21%. Почти 40% населения уверены: страна движется неправильным курсом. Это данные украинских социологических служб. Людям не нравится ни распродажа земли как последнего национального ресурса, ни разрушение того, что осталось от отечественной промышленности. Взять хотя бы "Мотор Сич". Китай хотел было купить акции этой знаменитой еще с советских времен авиамоторостроительной компании и вложиться в развитие технологий. Но нет: американским патронам это не нравится. И Киев вот-вот откажется от выгодной сделки. То же самое с российским газом. США нужно устроить кризис, пусть даже за счет репутации Украины. Плевать им и на обычных людей, которые просто перестанут получать газ по российской трубе. Уже декабрь, а контракта ни на прямые поставки, ни на транзит - нет. Украинским чиновникам только и остается, что рассказывать басни про мощь Незалежной. Бывший народный избранник, а сейчас большой управленец Мустафа Найем - говорит об отечественной оборонке.

"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту область, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента", - сказал замгендиректора концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем.

Это Найем объясняет тем, что в концерне обслуживают технику, произведенную еще в СССР, делают комплектующие и занимаются ремонтом. Здесь у Украины "большой интеллектуальный потенциал". Еще бы изобретением велосипеда похвастался. Что же до потенциала, то он у независимого Киева действительно был. Те самые 28 лет назад. Да весь вышел.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".