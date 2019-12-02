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Город в Италии эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

12:03
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Местные власти даже закрыли воздушное пространство над Турином

В итальянском Турине обнаружили бомбу времён Второй мировой войны. Один из взрывателей был повреждён. Из города эвакуировали десять тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Кроме того, местные власти на несколько часов закрыли воздушное пространство над Турином. На время приостановили движение общественного транспорта, а также закрыли центральный вокзал.

Чтобы обезвредить 65 килограммов взрывчатки, сапёры использовали спецтехнику, в том числе робота. Операция заняла шесть часов. Во время Второй мировой этот регион Италии атаковали союзники. Тогда бомбу сбросили с английского самолёта.

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