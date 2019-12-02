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Вернувшаяся на Украину Ани Лорак разрыдалась на сцене

10:56
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Она не ожидала такого приема

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вернулась на родину ради съемок в новогоднем шоу "Главная елка страны".
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Шоу записывали в здании Национальной оперы Украины. Ани Лорак исполнила хиты "Я бы летала" и "Мы нарушаем". За вечер артистка сменила два наряда: сначала она была в черном платье, а потом в зеленой блузке и коротких шортах. 

Как сообщает Nation News, зрители тепло встретили Ани Лорак. Поклонники аплодировали ей в течение нескольких минут, вскочив на ноги. По данным портала, радушные прием так растрогал певицу, что она всплакнула. Со слезами на глазах Лорак поблагодарила зрителей и поздравила их с наступающим Новым годом. 

Отметим, что в шоу также приняли участие Светлана Лобода, Monatik, Таисия Повалий и София Ротару.  

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