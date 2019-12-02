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На Чукотке ищут белого медведя с надписью "Т-34" на боку

11:21
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Животное может погибнуть

Дальневосточные ученые выясняют, кто написал на шерсти белого медведя "Т-34".

Инцидент произошел на Чукотке. В Сетях появилось видео с белым медведем, который идет вдоль дороги, а на его боку виднеется большая черная надпись

"В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму - отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники", - предположил сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры.

Он отметил, что, если надпись сделана обычной краской, то она быстро смоется, пишет РИА Новости. Но если нет, то медведь лишится маскировки и может умереть с голоду.

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